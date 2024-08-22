Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol ve doğalgazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde hem petrolde hem de doğalgazda günlük üretim rekorları kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğalgazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.Ağustosta petrol ve doğalgaz üretiminin tarihteki en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çeken Alparslan Bayraktar, "17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık" ifadelerini kullandı. Bayraktar, doğalgazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık.Bu üretim de de aslan payı yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğalgaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu" bilgisini paylaştı. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkânlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız" değerlendirmesini yaptı.Sakarya Gaz Sahası'nda, doğalgazın keşfinden karaya ulaştırılması sürecinde önemli bir başarı gösterildi. Keşiften sadece 32 ay sonra Karadeniz gazı devreye alındı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğalgaz bu hafta itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Böylece, toplam 2.6 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Sakarya'da üretilen doğalgazdan karşılanır oldu. Üretimin ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Karadeniz'de çalışmalar yapan Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerine son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi de katıldı.TürkiyeDoğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, "Yılın ilk yarısında Türkiye'nin doğalgaz üretimi yaklaşık 900 milyon metreküpe, Sakarya Gaz Sahası'nın toplam üretimdeki payı ise yüzde 70'e ulaştı. 2024 sonunda toplam üretiminin 2 milyar metreküpü aşacağı tahmin ediliyor" dedi. Arslan, şöyle devam etti: "Bu sayede, Türkiye'nin doğalgaz talebinin yüzde 4-5'i yerli kaynaklarla karşılanabilecek. Türkiye'nin bu yılın ilk yarısındaki doğalgaz ithalatı faturası yaklaşık 9 milyar dolar oldu. Böylece, ocak-haziran döneminde yerli doğalgaz üretimi ile ithalat faturamız 300-350 milyon dolar civarında azaldı."Enerjive Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye, kendi doğalgaz ve petrolünü bulup çıkarabilen dünyanın nadir ülkeleri arasına adını yazdırırken, yapılan keşiflerden elde edilen gelir vatandaşa doğrudan yansıtıldı. Bu ay itibarıyla, vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1.000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını devlet karşılıyor. Doğalgazda ise 1.000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken 700 lirasını devlet karşılıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 6 milyar metreküpü bedelsiz olarak verilirken, sadece bu desteğin miktarı 82 milyar liraya ulaştı. 2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme 280 milyarı aşarken, 2024 geneli için ise faturalara 584 milyar TL destek verilecek.