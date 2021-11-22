Son dakika! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı sürdüreceğiz

"MİLLETİMİZİ BU EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDAN ZAFERLE ÇIKARACAĞIZ"

Vatandaşlara ekonomi üzerinden önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız." dedi.

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