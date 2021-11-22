Son dakika! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı sürdüreceğiz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2 hafta sonra yapıldı. Beştepe'de yaklaşık olarak 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
"MİLLETİMİZİ BU EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDAN ZAFERLE ÇIKARACAĞIZ"
Vatandaşlara ekonomi üzerinden önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız." dedi.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı | Video
"ÇALIŞANLARIMIZI FİYAT ARTIŞARINA KARŞI KORUMA POLİTİKAMIZI ASGARİ ÜCRETTE DE SÜRDÜRECEĞİZ"
Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri asgari ücret olurken, Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Herkesin merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.