Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor çalıştayına katıldı. Dönmez, burada salondakilere hitap etti, önemli verileri paylaştı. Dönmez, "Bor ihracatında rekor kırdık" dedi.
BOR İHRACATINDA REKOR KIRILDI
Son yıllarda bor üretimi konusunda nitelikli eleman yetiştirmek için önemli adımlar atıldığını ifade eden Dönmez, Eti Maden ev sahipliğinde düzenlenen "Bor Çalıştayı"nda bir de güzel haber verdi.
Dönmez, "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.
"2022'DE TEMELİNİ ATACAĞIZ"
"Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferrobor ile ilgili." diyen Dönmez, "Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de inşallah temelini 2022'de atacağız." şeklinde konuştu.
"BORDAKİ KATMA DEĞERİ 100 KATINA ÇIKARACAĞIZ"
Dönmez şu ifadeleri kullandı:
Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız.
Yerli lityum inşallah yerli teknolojinin güç kaynağı olacak. Bor Karbür Tesisimiz ile bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız. Bugün bor piyasasının yüzde 62'sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır.
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video