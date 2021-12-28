BOR İHRACATINDA REKOR KIRILDI

Son yıllarda bor üretimi konusunda nitelikli eleman yetiştirmek için önemli adımlar atıldığını ifade eden Dönmez, Eti Maden ev sahipliğinde düzenlenen "Bor Çalıştayı"nda bir de güzel haber verdi.

Dönmez, "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.

"2022'DE TEMELİNİ ATACAĞIZ"

"Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferrobor ile ilgili." diyen Dönmez, "Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de inşallah temelini 2022'de atacağız." şeklinde konuştu.