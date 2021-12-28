Video Ekonomi SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video

SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video

28.12.2021 | 11:07

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SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video 02:37
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video 28.12.2021 | 11:07
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SON DAKİKA HABERİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden ev sahipliğinde düzenlenen "Bor Çalıştayı"nda konuştu. Dönmez, burada bor ihracatına ilişkin önemli ifadeler kullandı. Dönmez, "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.

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