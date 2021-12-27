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Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:45 Son Güncelleme: 27.12.2021 15:25

Son dakika haberi | BDDK'dan manipülatif açıklamalar yapan 5 isme suç duyurusu!

AA
Son dakika haberi | BDDK’dan manipülatif açıklamalar yapan 5 isme suç duyurusu!

Son dakika haberi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu manipülatif açıklamaların ardından harekete geçti. BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

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Son dakika haberi | BDDK'dan manipülatif açıklamalar yapan 5 isme suç duyurusu!
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