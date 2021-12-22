Bunlar ekonomist değil spekülatör! ’Dolar 50 TL olacak’ diyerek vatandaşı kandırdılar! Binlerce kişi mağdur...

Dolar kuru, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla tepetaklak oldu. Bir günde yüzde 30'un üzerinde değer kaybeden dolar kuru, 12 TL seviyelerine kadar çekildi. Sözde ekonomistlerin, 'Dolar alın, 25-30 TL olacak.' sözlerine itibar ederek 17-18 TL'den dolar alan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Kur spekülasyonuna soyunan isimlere ateş püsküren vatandaşlar, zararlarını telafi etmenin yollarını arıyor.
DOLAR ÇOK SERT DÜŞTÜ
Dolar kuru son 1 ay içinde oldukça hareketli günler geçirdi. Ekonominin reel gerçekleri ile açıklanamayacak şekilde yükselen dolar kuru son olarak 18.40 TL seviyesini gördü. Kabine Toplantısı'nda ekonomi masaya yatırıldı, 5'li önlem paketi devreye alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında hem güven verdi, hem de kur korumalı TL mevduatı uygulamasını duyurdu. Açıklama sonrası dolar deyim yerinde ise tepetaklak oldu. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek döviz bürolarına akın etti. Bir gün içinde 2 milyar dolara yakın döviz bozdurma işlemi gerçekleştirildi. Dolar 18.40 TL seviyelerinden 11.11 TL seviyelerine kadar çekildi. 12-13 TL arasında dengelendi. Böylece Erdoğan'ın açıklaması ile dolar, TL karşısında yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.
KUR SPEKÜLATÖRLERİ ŞOKTA
Kurdaki tarihi düşüş sonrası kur spekülatörleri büyük şok yaşadı. 5'li önlem paketini de hedef almaya çalışan sözde ekonomistler ne diyeceklerini şaşırdı. Dolardaki düşüşün gerçek olmadığını öne süren kur spekülatörleri, "Alım fırsatı' sözleri ile durumu kurtarmaya çalıştı.
MAĞDUR VATANDAŞLAR KUR SPEKÜLATÖRLERİNE İSYAN ETTİ
Döviz kurundaki gerçeği yansıtmayan hareketliliği, vatandaşa alım fırsatı gibi gösteren, 'Dolar 25 TL,30 TL olacak' diyerek spekülasyona soyunan uzmanlar binlerce kişiyi mağdur etti. Sözde ekonomistlerin popülerlik uğruna yaptığı çıkışları dikkate alan binlerce vatandaş evini, arabasını bile satıp dolar aldı. Kısa yoldan hızla para kazanma hevesi ile spekülatörlere itibar eden vatandaşlar, 17-18 TL seviyelerinden bile dolar aldı. Birikimlerinin yanı sıra borçlanarak dolar alanlar bile oldu.
Doların sert düşüşü ile birikimlerinin büyük kısmı eriyen vatandaşlar ve borçlanarak dolar alanlar kur spekülatörlerine isyan etti. YouTube üzerinde yayın yapan veya sosyal medyadan paylaşım yapan sözde ekonomistlerin paylaşımlarına mağduriyet yorumları yağdı.
ŞİMDİ DE 'ALIM FIRSATI' YALANINI DEVREYE SOKTULAR
Döviz kurundaki köpüğün ortadan kalkması, kurun reel noktalara gelmeye başlaması ile şoka uğrayan sözde ekonomistler, gelen eleştiriler sonrası çareyi 'alım fırsatı' yalanına sarılmakta buldu. Vatandaşın baskısından sıyrılmak isteyen kur spekülatörleri, doların yeniden çıkış yapacağını öne sürüyor, 5'li ekonomi paketini hedef alıyor. Kur ile ilgili spekülasyon yapanlara karşı harekete geçilmesi bekleniyor.
O SPEKÜLATÖRLERDEN BİRİ DE SELÇUK GEÇER! 'DOLAR 50 TL OLACAK' BİLE DEDİ
Kur spekülasyonu yaparak vatandaşı yanlış yönlendiren ve mağdur eden sözde ekonomistlerden biri de Selçuk Geçer. Geçer, Youtube sayfasında onlarca içerik paylaşarak kur spekülasyonu yaptı. Geçer'in izlenme uğruna, 'Dolar 50 TL olacak' şeklinde bir video bile yayınladığı görülüyor. Geçer'in sayfasındaki videolarda sürekli 'Dolar şu kadar olacak' şeklinde başlıklar dikkat çekiyor.
BAZI MEDYA KURULUŞLARI SPEKÜLASYONLARI KÖPÜRTTÜ
Selçuk Geçer'in spekülasyon içeren videolarını bazı internet siteleri haberleştirerek tık peşine düştü ve spekülasyona ortak oldu. Geçer'in doların 45-50 TL olacağı yönündeki tahminine bile bu sitelerde yer verildi.
İşte o haberlerden bazıları: