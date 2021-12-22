Bunlar ekonomist değil spekülatör! ’Dolar 50 TL olacak’ diyerek vatandaşı kandırdılar! Binlerce kişi mağdur...

DOLAR ÇOK SERT DÜŞTÜ

Dolar kuru son 1 ay içinde oldukça hareketli günler geçirdi. Ekonominin reel gerçekleri ile açıklanamayacak şekilde yükselen dolar kuru son olarak 18.40 TL seviyesini gördü. Kabine Toplantısı'nda ekonomi masaya yatırıldı, 5'li önlem paketi devreye alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında hem güven verdi, hem de kur korumalı TL mevduatı uygulamasını duyurdu. Açıklama sonrası dolar deyim yerinde ise tepetaklak oldu. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek döviz bürolarına akın etti. Bir gün içinde 2 milyar dolara yakın döviz bozdurma işlemi gerçekleştirildi. Dolar 18.40 TL seviyelerinden 11.11 TL seviyelerine kadar çekildi. 12-13 TL arasında dengelendi. Böylece Erdoğan'ın açıklaması ile dolar, TL karşısında yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.

KUR SPEKÜLATÖRLERİ ŞOKTA

Kurdaki tarihi düşüş sonrası kur spekülatörleri büyük şok yaşadı. 5'li önlem paketini de hedef almaya çalışan sözde ekonomistler ne diyeceklerini şaşırdı. Dolardaki düşüşün gerçek olmadığını öne süren kur spekülatörleri, "Alım fırsatı' sözleri ile durumu kurtarmaya çalıştı.