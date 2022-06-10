Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecektir

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün ekonomide yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıkladı. Bakanlık bugün de alınan yeni kararlar sonrası önemli bir açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.