Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi. Şahap Kavcıoğlu, "Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi" dedi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz." mesajını verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

İhracatı artıracak uygulamaları önemli buluyoruz.

Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz.

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz.

Cari dengede kalıcı iyileşme yatırımı destekleyecek

Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz.

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