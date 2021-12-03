Son dakika: Merkez Bankası’ndan dövize müdahale

2 GÜN SONRA YENİ HAMLE

Aradan 2 gün geçmesinin ardından bugün de devam eden kur artışına Merkez Bankası'ndan ikinci müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, miktar belirtilmeden doğrudan müdahalenin olduğu aktarıldı.