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Giriş Tarihi: 3.12.2021 13:12 Son Güncelleme: 3.12.2021 13:51

Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

Son dakika: Merkez Bankası’ndan dövize müdahale

Son dakika açıklamasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası: "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan piyasaları ilgilendiren kritik açıklama! TCMB'den döviz müdahalesi geldi.

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMU NEDENİYLE...

Merkez Bankası açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video

KAVCIOĞLU MÜDAHALE MESAJI VERMİŞTİ

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde de satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Çarşamba günü kura yapılan müdahalenin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada müdahalelerin sürebileceği mesajını vermişti.

2 GÜN SONRA YENİ HAMLE

Aradan 2 gün geçmesinin ardından bugün de devam eden kur artışına Merkez Bankası'ndan ikinci müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, miktar belirtilmeden doğrudan müdahalenin olduğu aktarıldı.

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
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