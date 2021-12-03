Video Ekonomi Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video
Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video

Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video

03.12.2021 | 13:20

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TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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