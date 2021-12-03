Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video

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TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.