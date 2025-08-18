Giriş Tarihi: 18.8.2025 16:52Son Güncelleme: 18.8.2025 17:02
SON DAKİKA! Toplu sözleşmede yeni görüşmenin saati belli oldu
Milyonlarca memurun maaşını etkileyecek 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında sendika başkanları ile 18.30'da bir araya gelecek.
