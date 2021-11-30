Covid-19 yılı olarak anılan 2020 yılını yakaladığı yüzde 1,8 büyüme oranıyla Çin ile beraber dünyada pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye, 2021 yılında gaza bastı.

Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video

SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi yine dünyadan pozitif ayrıştı! Büyüme rakamları açıklandı