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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi G-20’ye damga vurdu! Liderliğe yükseldi
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:52 Son Güncelleme: 30.11.2021 13:57

SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi G-20’ye damga vurdu! Liderliğe yükseldi

SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi G-20’ye damga vurdu! Liderliğe yükseldi

Son dakika haberleri...Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Yılın diğer iki verisi de dikkate alındığında, ekonomik büyüme rakamlarının çift hanelere ulaşacağı beklentisi güçlendi. Bununla beraber Türkiye açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamıyla G-20’de liderliğe yükseldi. OECD ülkeleri arasında ise Türkiye ekonomisi ikinci sırada yer aldı.

Son dakika haberler...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan yüzde 7,4 büyüme oranıyla Türkiye ekonomisi 2021 yılını çift haneli büyümede kapatacağının sinyalini verdi. Bu veri aynı zamanda G-20 ülkeleri arasında en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

Covid-19 yılı olarak anılan 2020 yılını yakaladığı yüzde 1,8 büyüme oranıyla Çin ile beraber dünyada pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye, 2021 yılında gaza bastı.

Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video

SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi yine dünyadan pozitif ayrıştı! Büyüme rakamları açıklandı

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,4 büyüyerek, yılı çift büyüme ile kapatabileceğinin sinyalini verdi.

SON DAKİKA HABERİ | GOLDMAN SACHS HIZLI TÜRKİYE REVİZESİ GELDİ

Uluslararası dev kuruluş Goldman Sachs, güçlü büyüme rakamlarının ardından Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini konusunda yukarı yönlü revizeye gitti.

Goldman Sachs, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 büyüdüğüne işaret eden verilerin ardından yayınladığı değerlendirmede, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e çıkardı.

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SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi G-20’ye damga vurdu! Liderliğe yükseldi
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