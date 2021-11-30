Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video

.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek yine dünyadan pozitif ayrışma gösterdi. Açıklanan veriyi ekonomistler, Türkiye'nin 2021 yılını çift haneli büyüme ile kapatabileceğinin sinyali olduğu şeklinde yorumladı. Öte yandan Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revize uluslararası dev kuruluş Goldman Sachs'tan geldi. Buna göre Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini %9,5'ten %10,5'e çıkardı.