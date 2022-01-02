SON DAKİKA | Yavuz için fetih vakti! Karadeniz’de ilk seferine hazırlanıyor





Bu keşif hem Türkiye'nin karada ve denizde gerçekleştirdiği, hem de Karadeniz'de herhangi bir ülke tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfi niteliği taşıyor. Sakarya Gaz Sahası ayrıca 2020 yılında dünya çapında açık denizde gerçekleştirilen en büyük keşif oldu.

Öte yandan, Fatih Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki keşfe ilişkin sondaj faaliyetleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girerek gemi personeli ve ailesiyle buluşmuştu.