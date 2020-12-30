30 Aralık 2020 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi programı... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 30 Aralık 2020 Çarşamba günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 30 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2900371

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, KENDİR, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887528

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, MATARACI, SEMİH, SEZGİN, ULUŞAR, ÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888157

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886844

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888190

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 753., 756., 758., 759., 761., 762., 763., 764., 765., 766., 767., 771., 773., 776., 778., 779., 780., 781., 785., 786., 789., 790., 791., ESENLER sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888194

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 30/12/2020 03:00:00 - 30/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888204

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 660., 661., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 655. sk / YILDIZTEPE mah 459., 461., 465., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 30/12/2020 05:00:00 - 30/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885955

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858984

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888504

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2282., 2285., 2286., 2296., 2299., 2343. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884009

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889686

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., ATATÜRK, KOÇMAN sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888417

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 30/12/2020 03:30:00 - 30/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886847

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ERİK sk // BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 30/12/2020 05:30:00 - 30/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889913

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ZAFER mah BABAOCAĞI, KUMRULU, KURULTAY sk bölgelerinde 30/12/2020 11:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884093

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ALEV sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2801276

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, YILDIZ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 30/12/2020 00:00:00 - 30/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885940

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, BADE sk / KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888213

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BELEN sk bölgelerinde 30/12/2020 00:30:00 - 30/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888219

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AYBERK, AYERDEM, BEŞPARMAK, DURMAZ, HAZAR, PİRİ REİS, ÇİLEM sk bölgelerinde 30/12/2020 01:30:00 - 30/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888214

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKİF, AYERDEM, CEM, CEMRE, HÜRRİYET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PİRİ REİS, ZÜLAL sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 30/12/2020 02:30:00 - 30/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888216

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, SEVAL sk / SİNANOBA mah DİDEM, KERİM, MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 30/12/2020 05:00:00 - 30/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888217

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah BOZKURT, BÜYÜKDAĞLAR, GÖKTÜRK, GÜZ, NURPERİ, NURSEN, PAYİDAR, YILDIRIM, ÇİMEN 2 sk bölgelerinde 30/12/2020 06:00:00 - 30/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889343

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAHARÖZÜ, BAHÇIVANLI, BARKIN, CANSU 1, EBRU, FATİH, HALİL, KAPTAN 1, KAVAKLIK, SELİMİYE, SEVEN 1, YEDİEVLER, YELİZ 1, YEŞİL, ZERRE, ŞENTEPE sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889184

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FİRUZE, GÜRPINAR YOLU sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888202

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1112., ATIŞALANI sk bölgelerinde 30/12/2020 05:00:00 - 30/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888097

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1052., 1053., 1054. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888218

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., 724/1., 727., BAĞCILAR sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884010

İSTANBUL ESENLER ilce -BİRLİK mah sk bölgelerinde 30/12/2020 13:30:00 - 30/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888533

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456. sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1925., 1926., 1927., 1929., 1965., 2013., 2015., BAĞDAT, UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1929., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1943., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2006., 2049., 2075., BAĞDAT, UFUK sk / MEVLANA mah SULTAN AHMET sk bölgelerinde 30/12/2020 00:30:00 - 30/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887602

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 902., 924. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888485

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2208., AHUDUDU, DALGIÇ, DUT, FUNDALIK, HÜME, KAZ, KENDİR, KIYI, PAPAĞAN, SAKA, TURNA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888160

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 625., 649., 650., 651., 652., 653., 659., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 664., 683., 702., 708., 709., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 30/12/2020 11:00:00 - 30/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888538

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgelerinde 30/12/2020 12:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887499

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah VEZNECİLER sk / KALENDERHANE mah DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, ŞEHZADEBAŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BESİM ÖMERPAŞA, BOZDOĞAN KEMERİ, PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887507

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 30/12/2020 14:00:00 - 30/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887350

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1028., 1029., 1030/1., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 30/12/2020 00:05:00 - 30/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887352

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 834., 835., 835/1., 836., 907., 908., 909., 911. sk bölgelerinde 30/12/2020 03:00:00 - 30/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888215

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, ORDU, YAKAMOZ, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888098

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI sk bölgelerinde 30/12/2020 10:30:00 - 30/12/2020 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887429

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ABDİ İPEKÇİ, ATA, CEMAL GÜRSEL, DALGIÇ, HORHOR, NAMIK KEMAL, POSTA, ÇETİNTÜRK, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah POSTA, ÇAYIR sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887454

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇİZMECİ, İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ, MENDERES, OKUL, ÇALIŞLAR, İLKYUVA, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, TEVFİK FİKRET, İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 30/12/2020 02:00:00 - 30/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887978

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, ENSAR, FAZİLET, HAZAL, HUZUR, KARAMAN, MENZİL, OSMANGAZİ, SAFA, SENA, YAZGI sk bölgelerinde 30/12/2020 01:00:00 - 30/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888525

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, ONUR, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk / MERKEZ mah ONUR, SELAMET sk bölgelerinde 30/12/2020 02:00:00 - 30/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889495

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889494

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -KANARYA mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888193

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888497

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, HAYDAR ALİYEV, KEFELİ BAYIRI, KEFELİKÖY BAĞLAR, PARLAK ÇIKMAZI sk / KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BAYRAK, BİLLUR ÇIKMAZI, BİLİMLER, ELMAS, GONCALAR, GÜLCE, HAYDAR ALİYEV, KİREÇBURNU 6., MEHTAP, POYRAZ, SEFARET, TABYALAR, YAMAN, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / PTT EVLERİ mah ÇAYIRBAŞI sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, AHİ ÇELEBİ, ALACA SARMAŞIK, ALP ER TUNGA, ARABAYOLU, BÖĞÜRTLEN, DEFNEDALI ÇIKMAZI, DEREKIR, DEREİÇİ, ESENLİK ÇIKMAZI, FERİHA, HAYDAR ALİYEV, HAZİRAN 1, HAZİRAN 2, KALPAKÇI HASAN, KANTARCI RÜSTEM, KAYDIRAK, MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, MİNE, NUR, PAPATYA ÇİÇEĞİ, POSTACI HALİL, SAADET TELHAN ÇIKMAZI, SAMİ DİNO, SARDUNYA, TARABYA BAYIRI, TARAVET, TOPARLAK FENER, YENİ FİDAN, YENİKÖY TARABYA, ÇIRA, ÇOBAN, ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞAKACI, ŞALCIKIR, ŞEFKAT sk / ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, HAYIRLI ÇIKMAZI, KADİFE , MEZARLIK ARKASI, MUHTARLIK, TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 30/12/2020 01:00:00 - 30/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883479

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887954

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk / KADIKÖY mah ŞEHADET sk bölgelerinde 30/12/2020 09:30:00 - 30/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883949

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, DEV SÜLEYMAN, ERMEYDANI, KIR KAHYASI, YENİ ALEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, YENİ ALEM sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888164

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KESKİN KALEM sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889336

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HASAT, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN sk bölgelerinde 30/12/2020 10:00:00 - 30/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889386

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, HARK, KEKİK, MECİDİYE, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 30/12/2020 12:00:00 - 30/12/2020 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886626

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1304., 1315., 1320., ŞEHİT YUSUF YENGİN sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886786

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 30/12/2020 10:00:00 - 30/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886627

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2057., 2058., 2060., 2081., 2178., 2179., 2181., 2182., 2183., 2184., 2185., 2185/1., 2186., 2187., 2188., 2218., C, D sk bölgelerinde 30/12/2020 12:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888539

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 30/12/2020 13:00:00 - 30/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888546

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 138., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 30/12/2020 14:00:00 - 30/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ADALAR

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: YÖRÜKALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ÖĞRETMENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ŞEHİT MURAT YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: NİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: AŞIKLAR YOLU

ATAŞEHİR

09:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ŞUBAT

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HAZAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT GÖRKEM TAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: GELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: EMİRGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT ERSİN GÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: RIFAT PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: AKÇA ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: EMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZÜLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: İHSAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PAPELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YADİGAR

13:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES

KADIKÖY

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DARYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAĞMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF.DR. KEMAL AKGÜDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KOCAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KURUKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KOCAYOL

SANCAKTEPE

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: BAYRAKTARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CEMALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YÜCEDAĞ

ŞİLE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BATU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KURUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ

TUZLA

14:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GİRGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ELMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: EMİROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: HEKİM

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: NEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: EŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞAHMERDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: PLEVNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: HEKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GONCAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÖKTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: MEŞALE

10:10 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: KORKUTBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: GÖKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞAHMERDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: PLEVNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: MEŞALE

ÜMRANİYE

09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖRKEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SERVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEKİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: TUNCAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞAHİN

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÖZÜDOĞRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAVAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEKER MASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TOPÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KURUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SONAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: EGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: SEZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DESTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİRALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇEVRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3140.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3146.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3147.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: 3010.

ÜSKÜDAR

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇEÇEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: PARLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RUMİ MEHMET PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PARLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEMSİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DOĞANCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLHAN

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.