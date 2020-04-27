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Boş kalan Kent Park havadan görüntülendi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlar salgından korunmak için evlerinde kalırken, ’in en büyük ve en hareketli parklarından biri olan Kent Park’ın boş anları havadan görüntülendi.Korona virüs ile mücadelede 23 Nisan itibariyle başlayıp 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesine rağmen, vatandaşlar evde kal çağrılarına uymaya devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir’in en işlek cadde, sokak ve parkları boş kaldı. Normal günlerde insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlar boşalırken, Eskişehir’in en hareketli parklarından olan Kent

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:00 ABONE OL
Boş kalan Kent Park havadan görüntülendi
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlar salgından korunmak için evlerinde kalırken, Eskişehir’in en büyük ve en hareketli parklarından biri olan Kent Park’ın boş anları havadan görüntülendi.
Korona virüs ile mücadelede 23 Nisan itibariyle başlayıp 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesine rağmen, vatandaşlar evde kal çağrılarına uymaya devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir’in en işlek cadde, sokak ve parkları boş kaldı. Normal günlerde insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlar boşalırken, Eskişehir’in en hareketli parklarından olan Kent Park’ın tenha anları havadan görüntülendi. Günlerdir adeta çıt çıkmayan şehirde, drone ile görüntülenen Kent Park’ın yanı sıra birçok alan da sessizliğini korudu.
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Boş kalan Kent Park havadan görüntülendi
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