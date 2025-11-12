Japonya’nın yeni başbakanı Takaichi’den enflasyon mesajı: Hedefi ücret artışlarıyla sağlanmalı

Japonya parlamentosunda konuşan Takaichi, "Tüketici enflasyonu şu anda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde ancak bunun başlıca nedeni pirinç ve gıda fiyatlarındaki artış. Bu tür fiyat artışları halkın geçimini zorlaştırıyor ve ekonomiyi olumsuz etkileyebilir" dedi.

ENFLASYON RİSKİ HALA YÜKSEK

Japonya'nın hala deflasyona geri dönme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Takaichi, bunun hanehalkının harcamalarını ertelemesine, şirket kârlarının düşmesine ve firmaların ücret artışına gitmekten kaçınmasına neden olabileceğini öne sürdü.

Takaichi, hükümetin bu nedenle ücret artışlarıyla birlikte ılımlı enflasyon hedeflemeye odaklanması gerektiğini belirterek, "Bu, para politikasını büyük ölçüde etkileyen bir konu. Bu nedenle Japonya Merkez Bankası ile yakın koordinasyon içinde olmayı umuyoruz" dedi.

ZAYIF YEN EKONOMİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİYE NEDEN OLUYOR

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, zayıf yenin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin olumlu yönlerinden daha belirgin hale geldiğini inkar etmeyeceğini söyledi.

Katayama, parlamentoda yaptığı açıklamada, son dönemde döviz piyasasında tek taraflı ve keskin hareketler gözlemlendiğini belirtti. Hükümetin, aşırı oynaklık ve düzensiz, spekülatif hareketlere karşı yüksek bir aciliyet duygusuyla gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

"Kur hareketlerinin ekonomi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Bazı açılardan olumsuz etkilerin daha belirgin hale geldiğini inkâr etmiyorum" diyen Katayama, döviz seviyeleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Zayıf yenin maliyet kaynaklı enflasyona belirli ölçüde katkı sağladığını belirten Katayama, para birimlerinin temel göstergeleri yansıtan istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.