Dünyayı kirleten Avrupa dahil 63 ülke sınıfta kaldı! İklim değişikliği performansında ilk üç sıra yine boş

Brezilya'nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında yayımlanan rapor, Germanwatch, NewClimate Institute ve Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından hazırlandı.

PARİS HEDEFLERİNİ KARŞILAMAKTA YETERSİZ

Paris İklim Anlaşması'nın 10. yılında emisyonlardaki düşüşe ve yenilenebilir enerjideki artışa rağmen, rapor iklim dönüşümünün anlaşma hedeflerini karşılamak için hala yetersiz kaldığını vurguluyor. Endeks, ülkelerin performansını sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji, enerji kullanımı ve iklim politikası olmak üzere 4 kategoride değerlendiriyor.

Buna göre, hiçbir ülke tüm kategorilerde yeterli ilerleme kaydetmediği için "çok yüksek" seviyesine ulaşamadı ve önceki yıllarda olduğu gibi ilk 3 basamak yine boş kaldı.