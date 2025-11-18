Dünyayı kirleten Avrupa dahil 63 ülke sınıfta kaldı! İklim değişikliği performansında ilk üç sıra yine boş

Brezilya'nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında yayımlanan rapor, Germanwatch, NewClimate Institute ve Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından hazırlandı.
PARİS HEDEFLERİNİ KARŞILAMAKTA YETERSİZ
Paris İklim Anlaşması'nın 10. yılında emisyonlardaki düşüşe ve yenilenebilir enerjideki artışa rağmen, rapor iklim dönüşümünün anlaşma hedeflerini karşılamak için hala yetersiz kaldığını vurguluyor. Endeks, ülkelerin performansını sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji, enerji kullanımı ve iklim politikası olmak üzere 4 kategoride değerlendiriyor.
Buna göre, hiçbir ülke tüm kategorilerde yeterli ilerleme kaydetmediği için "çok yüksek" seviyesine ulaşamadı ve önceki yıllarda olduğu gibi ilk 3 basamak yine boş kaldı.
SADECE DANİMARKA YERİNİ KORUDU
Yenilenebilir enerji alanında "çok yüksek" puan alan 3 ülkeden biri olan ve açık deniz rüzgar yatırımlarında lider konumdaki Danimarka, genel sıralamada 4'üncü sıradaki yerini korudu ancak toplam performansta "çok yüksek" derecelendirmeye erişemedi.
Danimarka'yı, kömür kullanımını geçen yıl tamamen sonlandıran ve bir basamak yükselerek 5. sıraya yerleşen Birleşik Krallık izledi. Ancak ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki "düşük" performansı zayıf noktası olarak öne çıkıyor.
Fas, yenilenebilir enerji dışındaki tüm kategorilerde "iyi" performans göstererek 6. sıraya yerleşti. Kişi başına emisyonların hala çok düşük olması, toplu taşımaya yapılan yatırımlar ve 2035 için açıklanan yeni iklim hedefi dikkat çekiyor.
G20'DE YALNIZCA BİR ÜLKE "İYİ" KATEGORİSİNDE
Endeksin son 3 sırasında ise Suudi Arabistan, İran ve ABD yer aldı. Bu 3 ülkenin aynı zamanda fosil yakıt üreticileri olması dikkat çekti.
Küresel emisyonların yüzde 75'inden sorumlu G20 ülkeleri arasında yalnızca Birleşik Krallık "yüksek" puan aldı. G20 üyesi 10 ülke hala "çok düşük" kategorisinde, Güney Afrika, Endonezya ve İtalya ise "düşük" seviyede yer aldı.
Dünyanın en büyük emisyon kaynağı Çin, bir basamak yükselerek 54. sıraya yerleşti. "Elektro-devlet" olma yolundaki ilerlemelere rağmen hala "çok düşük" seviyesinde kalan ülke yalnızca iklim politikası kategorisinde "yüksek" puan alabildi. Elektrikli araç, batarya ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı büyümeye karşın, fosil yakıt üretimindeki artış genel performansı aşağı çekiyor.
Bir diğer büyük emisyon kaynağı Hindistan, sıralamada en çok gerileyen ülkelerden biri olarak 23. sıraya düştü ve "orta düzeyde" performans gösterdi.
Avrupa Birliği'nin ise bu yıl endekste 3 sıra birden gerilemesi dikkati çekti.