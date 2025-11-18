Türkiye ilk üçte olacak! SocGen 2026’da en çok döviz getirecek ülkeleri açıkladı

ABD dolarının Fed faiz indirimleriyle yeniden güçlenmeye başlamasının ardından Societe Generale (SocGen) , en çok getiri sağlayacak ülkeleri açıkladı.

TÜRKİYE İLK ÜÇTE OLACAK

SocGen stratejistleri 2026 yılında gelişmekte olan ülkelerde ortalama spot döviz getirilerin yüzde 0,3, toplam getirilerin ise yaklaşık yüzde 3 seviyesinde artmasını bekliyor.

Phoenix Kalen ve Marek Drimal'in de aralarında olduğu stratejistlere göre, gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında Nijerya, Türkiye ve Brezilya'nın en iyi performansı göstermesi muhtemel olarak görülüyor.

Gelecek yıl doların daha da güçlenebileceği ve bunun potansiyel olarak birçok gelişmekte olan piyasa para birimi üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilen raporda gelişmekte olan ülkelerin döviz değerlemelerinin bu yılki önemli değer artışıyla 'daha az' ilgi çekici hale geldiği ifade edildi.

BAZI PARA BİRİMLERİ AŞIRI DEĞERLİ

SocGen stratejistleri çoğu gelişmekte olan ülke para birimini "şu anda aşırı değerli" olarak görüyor.

Stratejistler, Orta ve Doğu Avrupa'daki bazı para birimlerinin yüzde 15-20 oranında aşırı değerli olduğunu, Kolombiya pesosu ve Meksika pesosunun ise yaklaşık yüzde 10-15 oranında aşırı değerli olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE TAHVİL GETİRİSİNDE DE ÖNDE

Rapora göre 2026'da gelişmekte olan piyasalarda yerel tahvil getirilerinin muhtemelen pozitif olması, Türkiye ve Brezilya'da ise daha iyi performans göstermesi bekleniyor.