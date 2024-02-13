Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:30
Altın ABD'ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş 'Tepki yükselişi bekliyorum' dedi ve rakam verdi
Altın gram fiyatı 2000 lira psikolojik desteği altında seyrederken ons altın 2022 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcısı 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusuna yanıt ararken emtia piyasası bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklandı. Açıklanacak veri sonrası beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için rakam verdi.