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Haberler Fotohaber Altın ABD'ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş 'Tepki yükselişi bekliyorum' dedi ve rakam verdi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:30

Altın ABD'ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş 'Tepki yükselişi bekliyorum' dedi ve rakam verdi

Altın gram fiyatı 2000 lira psikolojik desteği altında seyrederken ons altın 2022 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcısı 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusuna yanıt ararken emtia piyasası bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklandı. Açıklanacak veri sonrası beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için rakam verdi.

Altın ABD’ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş ’Tepki yükselişi bekliyorum’ dedi ve rakam verdi

Altın fiyatları bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ile yönünü bulacak. Altın gram fiyatı 2000 TL altında fiyatlanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, enflasyon verisi sonrası ons altının 2050 dolar seviyesini test etmesini beklediğini açıkladı. Öte yandan İslam Memiş, gram altın tarafındaki beklentilerini de paylaştı.

Altın ABD’ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş ’Tepki yükselişi bekliyorum’ dedi ve rakam verdi

İSLAM MEMİŞ ALTIN BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasası tarafındaki beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Altın ABD’ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş ’Tepki yükselişi bekliyorum’ dedi ve rakam verdi

"BU HAFTA ONS ALTIN 2050 DOLAR DİRENCİNİ TEST EDEBİLİR"

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"Ons altın 2025 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında bu hafta 2050 dolar seviyesine kadar tepki yükselişi bekliyorum.

Bu hafta tekrar 2050 dolar direncini test eden bir ons altın bekliyorum.

Altın ABD’ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş ’Tepki yükselişi bekliyorum’ dedi ve rakam verdi

"ALTIN GRAM FİYATI 2090 TL'YE ÇIKABİLİR"

Gram altın TL fiyatında takip ettiğim bant aralığı 2050-2070 TL aralığını takip edeceğim.

Ancak ons altından destek alan gram altın bu hafta 2090 lirayı test edebilir.

Altın ABD’ye kilitlendi! Altın gram fiyatı 2000 lira altında: İslam Memiş ’Tepki yükselişi bekliyorum’ dedi ve rakam verdi

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN SATMAMALI"

Bu nedenle elinde altın bulunduran, ihtiyacı olmayan satmamalı. Ancak altın almak isteyen ise elini çabuk tutmalı.

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