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Haberler Fotohaber Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:49

Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?

Bu yıl emeklilerin yılı oluyor. Esnafa erken emeklilik müjdesi ardından araştırmalara hız kazandıran ilgililer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını kontrol ediyor. Bağkur 7200 gün emeklilik şartları bu kapsamda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. SSK ile Bağkur primi eşitlemesinoktasında çalışma yürüten bakanlık çalışmayı duyurmak için gün sayıyor. Torba yasa ile anılan çalışmada detaylar kontrol ediliyor. Peki; Bağkur 7200 ne oldu, ne zaman düşecek, son durum ne? İşte, detaylar...

Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?

Bağkur 7200 son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Seçim öncesi verilen söze dikkat çeken Bakan Işıkhan çalışmaların bu yönde devam ettiğini aktardı. Bağkurluların primleri 9 binden 7 bin 200 güne düşürecek çalışma radara girmiş durumda. Esnafa erken emekliliğin yolu açılıyor. Peki; Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, prim gün sayısı düştü mü, ne zaman düşecek, 7200 ne oldu? İşte, son gelişmeler...

Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?

2024 EMEKLİLERİN YILI OLACAK!

Bu yıl emeklililer yılı oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK - Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile başlayacağı öngörülüyor.

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Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?

BAĞKUR 7200 NE OLDU, SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığına göre çalışma devam ediyor:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma gündemdeki yerini koruyor.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?

Daha önce "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." şeklinde sözleriyle projenin başladığını duyuran Bakan Işıkhan'ın açıklamaları ardından milyonlarca vatandaş şartlara yöneldi.

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