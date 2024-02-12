Bağkur 7200 son durum: Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama! Bağkur 7200 gün emeklilik şartları neler, ne zaman düşecek?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:49
Bu yıl emeklilerin yılı oluyor. Esnafa erken emeklilik müjdesi ardından araştırmalara hız kazandıran ilgililer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını kontrol ediyor. Bağkur 7200 gün emeklilik şartları bu kapsamda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. SSK ile Bağkur primi eşitlemesinoktasında çalışma yürüten bakanlık çalışmayı duyurmak için gün sayıyor. Torba yasa ile anılan çalışmada detaylar kontrol ediliyor. Peki; Bağkur 7200 ne oldu, ne zaman düşecek, son durum ne? İşte, detaylar...