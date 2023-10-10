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Haberler Fotohaber Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? (BORLS) Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:40

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? (BORLS) Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme sonrası talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,65'i yatırımcılara açılacak. Peki, Borlease Otomotiv hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verir sorusunun yanıtı ve talep toplama süreci hakkında detaylar.

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. BORLS Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek şirketten hisse satın almak isteyen yatırımcılar kolları sıvadı. Borlease Otomotiv Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şirketten gelen açıklamaya göre halka arzda aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olacak. Peki, Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Borlease Otomotiv Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu.

Borlease halka arz tarihleri 11-12 ve 13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

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Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Borlease Otomotiv hisse fiyatı 25,29 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Borlease Otomotiv hisse kodu ''BORLS'' olarak belirlendi. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

Borlease Otomotiv halka arzı ''Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'' ortaklığında gerçekleşecek.

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK onay verdi! BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda 47 milyon nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek. Ek talebin gelmesi durumunda ise şirket ortaklarına ait 4,7 milyon lot hissenin de satışı gerçekleşecek.

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satışa sunulacak payların %85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplandı:

2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)

2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)

2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)

3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)

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