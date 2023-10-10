Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? (BORLS) Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:40

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme sonrası talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,65'i yatırımcılara açılacak. Peki, Borlease Otomotiv hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verir sorusunun yanıtı ve talep toplama süreci hakkında detaylar.