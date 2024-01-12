Bursa havlusu coğrafi işaret tescili aldı

BURSA HAVLUSU

Bursa havlusu üstten vuruşlu dokuma tezgahlarında iki yüzü de ilmekli yani havlı olarak dokunan havlu olarak tanımlanıyor.

Zemin çözgüsü, hav çözgüsü ve atkı olmak üzere üç iplik sistemi ile yüzde 100 pamuk ipliği kullanılarak "kara tezgah" olarak adlandırılan eski tip el dokuma tezgahları, yarı otomatik ya da otomatik dokuma tezgahlarında dokunuyor.

Kısa kenarları dikilerek, gerçek kenar bırakılarak, saçaklı ya da bükümlü-düğümlü, bağlamalı olarak üretilebiliyor. Desensiz olabileceği gibi bazı havlularda bitkisel desenler ve/veya minare işlemesi bulunuyor.

İpliğin boyasız haliyle ya da boyanmış olarak üretilen Bursa havlusunda, boyut ve desen konusunda herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte genellikle bitkisel desenler kullanılıyor.