Bursa havlusu coğrafi işaret tescili aldı

BURSA HAVLUSU COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI
Borsadan yapılan açıklamaya göre, daha önce "Bursa pideli köfte" için coğrafi işaret tescili alan Bursa Ticaret Borsasının, dünyaca ünlü Bursa havlusu için TÜRKPATENT'e yaptığı başvuru da sonuçlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa havlusuna coğrafi işaret tescili verilmesinin kent ekonomisine ve marka değerlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Matlı, Bursa'nın sahip olduğu kültürel zenginliği ve tarihini yansıtan Bursa havlusunun, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı.
Tescilin, ürünlerin özgünlüğünü ve kalitesini belgeleyerek yerel ekonomiyi desteklediğini bildiren Matlı, "Bursa havlusunun coğrafi işaret tescili almasıyla bu ürünümüz daha da değer kazanacak ve pazarda kendine ayrıcalıklı bir yer edinecektir. Bursa Ticaret Borsası olarak, kentimize ait değerlere sahip çıkarak sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.