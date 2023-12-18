ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 18.12.2023 22:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
22:38
Çalışan emekliye ikramiye son dakika haberleri ile takip ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ödenen 3. Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK ve Bağkur için ayrı ayrı ile sorgulanıyor. İlk etapta yapılan ödemelerin ardından kapsam genişledi ve çiftçilerle çalışan ancak emekli olmuş kişiler ödemelere dahil edildi. Torba yasa ile görüşülmesi beklenen çalışan emekliye 5000 ne zaman yatacak merak ediliyor. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de gündem oldukça yoğun. Peki; çalışan