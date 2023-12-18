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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 22:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 22:38

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye ikramiye son dakika haberleri ile takip ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ödenen 3. Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK ve Bağkur için ayrı ayrı ile sorgulanıyor. İlk etapta yapılan ödemelerin ardından kapsam genişledi ve çiftçilerle çalışan ancak emekli olmuş kişiler ödemelere dahil edildi. Torba yasa ile görüşülmesi beklenen çalışan emekliye 5000 ne zaman yatacak merak ediliyor. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de gündem oldukça yoğun. Peki; çalışan

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Dul ve yetim maaşı alanların da yararlanacağı ödemede kapsam oldukça geniş. Çalışan emekli ikramiyesi ödeme takvimi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki, çalışan emekliye 5000 ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi, bugün mü ödeneceş? İşte, detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS ADIMINDA!

Torba yasa ile Meclis'ten geçecek çalışan emekliye ikramiye ödemesi için heyecan dorukta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" diyerek müjdeyi duyurmuştu.

O çalışma Meclis adımına geldi.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

12 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAMAMLANDI!

11-14 Kasım tarihleri arasında ödenen emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi çalışmayan emeklilere 5 bin TL olarak ödendi. Ayrıca ödemelerden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesinde 12 milyonu aşkın vatandaşa ödeme yaptı. Ardından ödemede kapsam genişledi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİ VE ÇİFTÇİYE MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" diyerek müjdeyi verdi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 2023 || 4A,4B,4C çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

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