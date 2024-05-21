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Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:27

Çay bahçeleri için yeni gençleştirme budaması kararı

Çay bahçelerine her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar öncesinde 7'de 1 oranında budama yapılıyordu.

Çay bahçeleri için yeni gençleştirme budaması kararı

Ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Çay bahçeleri için yeni gençleştirme budaması kararı

ARTIK 10'DA 1 ORANINDA GENÇLEŞTİRME BUDAMASI YAPILACAK

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

Kararla, tespit edilmiş çay tarım alanlarında ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Düzenlemeden önce bu bahçelerde, 7'de 1 oranında gençleştirme budaması yapılıyordu.

Ayrıca Karar'dan önce yapılan budamaların tazminat ödemeleri, budamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre gerçekleştirilecek.

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