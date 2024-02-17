Denizin prensinin kilosu 900 TL oldu

GÖÇ YOLUNU TAMAMLADIĞI İÇİN AZ ÇIKIYOR

Balık satıcılarından Hasan Doğuş Tunç, av sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyleyerek, "Bunun da sebebi havaların biraz daha sert gitmesi. Bir de balığın zaman olarak sonuna yaklaşması. Önümüzde randımanlı olarak 1,5 aylık bir av sezonu kaldı. Hamsinin fiyatı 120 TL'den 150'e çıktı, son günlerde 200 lira civarında seyrediyor. Bu devamlı 200 lira olacak demek değil. Yarın biraz daha hava düştüğü zaman 150-120 TL bandında seyreder diye düşünüyorum. Levrek, tekir olsun diğer balıklarda biraz fiyat artışı var. Tezgahlarda bolluk azaldı. Balık çıkıyor ama gerekli talebi karşılamadığı için 30 ile 50 lira civarı fiyatlarda artış olarak yansıma oluyor. Lüferin mevsimi geçiyor. Göç yolunu tamamladığı için az çıkıyor. Bu nedenle fiyatı yüksek" dedi.