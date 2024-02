Denizin prensinin kilosu 900 TL oldu

ŞU AN İSTAVRİT BOLLUĞU VAR

Lüferin son zamanları olduğunu söyleyen balık satıcısı Volkan Kaşıkçı ise "Bu nedenle fiyatları biraz yüksek. Şu an kilosu 900 TL. Ancak, tezgahlarda istavrit, hamsi, çipura ve levrek gibi başka balık türlerinde çeşitlilik var. Diğer balıklarda fiyatlar normal. Hamsinin fiyatının yükselmesinin sebebi, havaların rüzgarlı olmasından kaynaklanıyor. Balıkçılar denize açılamadığı için balık az geliyor. Bu nedenle hamsinin fiyatı yükseliyor. Havaların durmasıyla beraber hamsi 100-150 bandına çıkıyor. Şu an en çok istavrit çıkıyor, tam mevsimi. Halkın rağbet gösterdiği balık da istavrit. Şu an istavrit bolluğu var diyebiliriz" diye konuştu.