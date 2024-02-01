Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
11:08
Deprem bölgeleri yeniden ayağa kalkacak! Bakan Şimşek açıkladı: Kurumların eş güdümü içinde finanse edilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Afet Yeniden İmar Fonu'nun işleyişine ilişkin yönetmeliğin hazırlanıp Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirterek, "Afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilecek." ifadelerini kullandı.