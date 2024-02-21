EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?

Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:50
2024 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi netleşmeye başladı. Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi ve ikramiyelere yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken emekliler bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya koyuldu. Bilindiği üzere kez bayram ikramiyesi yılda 2 kez veriliyor. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?