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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:50

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?

2024 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi netleşmeye başladı. Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi ve ikramiyelere yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken emekliler bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya koyuldu. Bilindiği üzere kez bayram ikramiyesi yılda 2 kez veriliyor. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Bilindiği üzere emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye veriliyor. Bu yıl zamlı ikramiyelerin ne kadar olduğu belli oldu. Başkan Erdoğan'ın yüzde 50 zam açıklaması sonrası kimlerin emekli ikramiyesi alacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Buna göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 6 bin TL ödenecek.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?

2024 bütçesini hazırlarken her kesimin satın alma gücünü gözeterek karar aldıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?

8. YARGI PAKETİ'NE EKLENDİ!

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, kimler alacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan herkes ikramiye alabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiye alabilecek.

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