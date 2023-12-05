EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyona göre rakamlar masada! Ocakta SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım resmen başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen 2024 Ocak zammı için gözler Aralık verisinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen emekli zam oranı 5 aylık veriye göre yaklaşık yüzde 33,66 olarak hesaplandı. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken 2024 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan emekli zammı için refah payı da gündemde yer alıyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…