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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyona göre rakamlar masada! Ocakta SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 20:40

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyona göre rakamlar masada! Ocakta SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım resmen başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen 2024 Ocak zammı için gözler Aralık verisinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen emekli zam oranı 5 aylık veriye göre yaklaşık yüzde 33,66 olarak hesaplandı. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken 2024 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan emekli zammı için refah payı da gündemde yer alıyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı son dakika haberleri ile heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak eden Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri, "2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri açıklanan veriler ışığında yapılıyor. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte değerlendiren emekli zam oranı için son bir aylık veri kaldı. 6 aylık enflasyon oranı belirlendikten sonra emekli maaş tablosu da son şeklini alacak. Peki, 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2023 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAKTA EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentilerine göre tablolar şekilleniyor ve 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verilerine göre, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon ile ortaya çıktı! Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Buna göre;

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66,

enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

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