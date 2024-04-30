Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:09
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz ayında SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli zammı son dakika açıklamaları takip emekli vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler, yılın 2. yarısında zam yapılıp yapılmayacağı araştırmaya başladı. Son 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam oranı için ilk 3 ay açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulunda. Peki, emekli maaşı zammı yapılacak mı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL İşte detaylar