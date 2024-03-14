3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bu gelişme sonrası ise emeklilere ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.