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Haberler Fotohaber 3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:50

3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 gündeme geldi.Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi binlerce emekli ''SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada İkramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

Emekliler zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye hesaplara yatırılacak. Söz konusu müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri araştırılıyor. Açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.

3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bu gelişme sonrası ise emeklilere ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme günlerinin planlandığını ifade eden Bakan Vedat Işıkhan, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız.

Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla 1-9 Nisan haftasında ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

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