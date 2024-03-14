3.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK-Bağkur

Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:50
Ramazan Bayramı'na kısa süre kala Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 gündeme geldi.Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi binlerce emekli ''SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada İkramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...