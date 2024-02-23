Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Trakya'nın güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumunda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Kırklareli'nden özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlanması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor.

Ayrıca Kırklareli, tarihi yapıları ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla, üretim alanları, pazarlara yakınlığı ve iş gücü kaynakları ile bölgenin yatırıma açık merkezleri arasında yer almaktadır."

Kırklareli'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğine dikkat çeken Uraloğlu, artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini anlattı.