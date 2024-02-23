Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek
Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:04

Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Hükümet ulaştırma alanında dev yatırımlara ardı ardına imza atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Hizmete alınmasıyla ticari hareketliliğin artacağı hızlı tren hakkında detayları paylaşan Uraloğlu, "Yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz." dedi.

AA
Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz." dedi ve Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin detayları duyurdu.

Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Uraloğlu, Vize ve Demirköy çevre yollarının açılışı için Vize ilçesinde düzenlenen törende, Karayolları ekiplerini kastederek, turuncu rengi gördüğünde neşesinin arttığını belirterek konuşmasına başladı.

Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan kadim tarihi, kültürel dokusu ve eşsiz doğal güzelliklere sahip Kırklareli'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen projelerle, Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerin birbirine yaklaşarak, ulaşım altyapısının güçlendiğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Trakya'nın güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumunda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Kırklareli'nden özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlanması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor.

Ayrıca Kırklareli, tarihi yapıları ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla, üretim alanları, pazarlara yakınlığı ve iş gücü kaynakları ile bölgenin yatırıma açık merkezleri arasında yer almaktadır."

Kırklareli'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğine dikkat çeken Uraloğlu, artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini anlattı.

Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

İstanbul'dan Kırklareli'ne ulaşım sağlayan güzergahta hayata geçirilen kara yolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalar arasında yer alan Saray-Kırklareli yolunun uzunluğu 71 kilometre. Bu yolumuz bünyesinde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Vize çevre yolumuzu 6,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Projemiz ile bölgede bulunan organize sanayi bölgeleri ile yurt içi ve yurt dışına sevkiyat yapan, kapasitesi yüksek kireç ve çimento fabrikalarından kaynaklanan ağır taşıt trafiği kentin dışına aldık. Transit trafiğin kesintisiz akışını tesis ederek ilçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık."diye konuştu.

Hızlı Tren Projesi geliyor! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

"VİZE ŞEHİR GEÇİŞİNİ 12 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA İNDİRDİK"

Bakan Uraloğlu, yapılan yatırım ile "Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdik." dedi.

Bu sayede zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan ise 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 82 milyon lira tasarruf sağlandığını anlatan Uraloğlu, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 1193 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağının altını çizdi.

SON DAKİKA