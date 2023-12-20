İstanbul-Ankara arası SHT ile hızlanacak! Bakan Uraloğlu: Maç süresinden daha kısa olacak

"Ankara-İstanbul arası ulaşım bir maç süresinden bile kısa olacak" diyen Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Süper Hızlı Tren (SHT) projesinin detaylarını açıkladı. Şu anda YHT ile yapılan seyahatler ortalama 4,5 saat sürerken, SHT ile bu süre 1 saat 20 dakikaya düşürülecek. Uçak kadar hızlı gidecek trenin Sincan-Söğütlüçeşme arasında vatandaşlara hizmet vereceğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapılacak" dedi.