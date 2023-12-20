İstanbul-Ankara arası SHT ile hızlanacak! Bakan Uraloğlu: Maç süresinden daha kısa olacak

'SÜPER HIZLI TREN PROJESİ'NİN DETAYLARI

'Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi' ile Türkiye'nin en kalabalık şehirleri olan Ankara ile İstanbul arasında en hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacak. Ankara üzeri bağlantılı Konya, Sivas, Kayseri, Yüksek Hızlı Treni hatlarının yolculuk süreleri kısalacak. Ayrıca, demiryollarının şehirlerarası taşımacılıktaki payı artacak, ülke genelinde raylı sistem ağı genişleyecek, şehirlerarası lojistik maliyetler düşecek, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en kalabalık iki şehri arasında ekspres ulaşım sağlanmış olacak.