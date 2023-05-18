Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası’ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

Kredi kartı nakit avans düzenlemesi gündemdeki yerini aldı. Banka listeleri ile birlikte araştırılan yeni karar Merkez Bankası (TCMB) tarafından alındı. Kararın içerisinde kuyumcu harcamaları da yer alıyor. Menkul kıymet kapsamına alınan iki harcama alanı da özellikle yüksek limitli kartlar üzerinde uygulanıyor. Yüzde 30 oranında menkul kıymet kapsamına alınan kredi kartında nakit avans kullanımı kaldırıldı mı merak ediliyor. Banka banka araştırmalar hız kazandı. Peki, kredi kartı nakit avans kalktı mı, limit sınırı mı geldi? İşte, yeni düzenleme hakkında merak edilenler…