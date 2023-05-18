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Haberler Fotohaber Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası'ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:47

Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası'ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

Kredi kartı nakit avans düzenlemesi gündemdeki yerini aldı. Banka listeleri ile birlikte araştırılan yeni karar Merkez Bankası (TCMB) tarafından alındı. Kararın içerisinde kuyumcu harcamaları da yer alıyor. Menkul kıymet kapsamına alınan iki harcama alanı da özellikle yüksek limitli kartlar üzerinde uygulanıyor. Yüzde 30 oranında menkul kıymet kapsamına alınan kredi kartında nakit avans kullanımı kaldırıldı mı merak ediliyor. Banka banka araştırmalar hız kazandı. Peki, kredi kartı nakit avans kalktı mı, limit sınırı mı geldi? İşte, yeni düzenleme hakkında merak edilenler…

Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası’ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

Kredi kartı nakit avans düzenlemesi araştırılıyor. Mobil bankacılık hesaplarından avans çekmek isteyenler uyarılarla karşılaşmaya başladı. Borçlanma yöntemini kontrol altına almak adına Merkez Bankası adım atarak belirli bir limit üzerinde çekilen avansa sınır getirilmesine karar verdi. Kredi kartında nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi soruları yanıt arıyor. Talimat değişikliğine göre kuyum işlemleri de kapsamda olacak. Peki, kredi kartı nakit avans kalktı mı? İşte, cevaplar…

Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası’ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

KREDİ KARTI NAKİT AVANS LİMİTİ İÇİN YENİ DÜZENLEME!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), belirli bir limit üzerindeki kredi kartı nakit avans çekimi ve kuyum harcamalarının yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

Karar bankalara talimat olarak gönderildi ve uygulamaya alındı.

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Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası’ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

Yeni uygulanmaya başlayan karar sonrası işlemlerini gerçekleştiremeyen müşterilerin çekecekleri nakit avans miktarına göre bankaları ile iletişime geçmesi ve karara ilişkin detaylı bilgi alması öneriliyor.

Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası’ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

26 MAYIS SONRASI GEÇERLİ OLACAK

Belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranlarının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinde ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.

Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası’ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

Dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine karar verilirken, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında 31 Mart itibarıyla dönüşümü yapılabilecek mevcut ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyeleri dikkate alınacak.

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