Kredi kartı nakit avans kalktı mı 2023? TCMB Merkez Bankası’ndan flaş karar! Kredi kartından nakit avans kullanımı kaldırıldı mı, limit sınırı mı geldi?

26 MAYIS SONRASI GEÇERLİ OLACAK

Belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranlarının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinde ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.