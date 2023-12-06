Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika Mega Metal halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile bu hafta 3 yeni şirket halka arz oluyor. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde halka açılan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. hisse fiyatı, dağıtılacak lot miktarı, dağıtım şekli gibi detaylar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bakır tel sektöründe lider üreticilerden olan şirket, sonuçların ardından MEGMT Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki; Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Mega Metal halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler.