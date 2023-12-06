Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mega Metal halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplamaya başlıyor. Sürecin ardından şirket, MEGMT Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Yatırım yapmak isteyen kişiler Mega Metal kaç lot verir sorusuna yanıt aramaya başladı. Talep toplama tarihleri netleşen şirketin hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gündemde. Peki; Mega Metal halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, konu hakkında tüm detaylar.