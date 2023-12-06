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Haberler Fotohaber Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 22:43

Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika Mega Metal halka arz talep toplama başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile bu hafta 3 yeni şirket halka arz oluyor. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde halka açılan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. hisse fiyatı, dağıtılacak lot miktarı, dağıtım şekli gibi detaylar yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bakır tel sektöründe lider üreticilerden olan şirket, sonuçların ardından MEGMT Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki; Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Mega Metal halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler.

Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mega Metal halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplamaya başlıyor. Sürecin ardından şirket, MEGMT Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Yatırım yapmak isteyen kişiler Mega Metal kaç lot verir sorusuna yanıt aramaya başladı. Talep toplama tarihleri netleşen şirketin hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gündemde. Peki; Mega Metal halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, konu hakkında tüm detaylar.

Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEGA METAL TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || MEGA METAL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Mega Metal halka arzı için talep toplama işlemleri 7 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 8 Aralık Cuma günü sona erecek.

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Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEGA METAL HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 28,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yapılacak.

Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEGA METAL HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Mega Metal, "MEGMT" Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirket, halka arz yoluyla 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini 265.000.000 TL'ye çıkaracak.

Mega Metal halka arz başlıyor! MEGMT Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEGA METAL KAÇ LOT VERİR?

Mega Metal 53.000.000 lot verirken ek pay ise 9.750.000 lot olacak. Halka arz izahnamesinde ek satışın bireysel yatırımcılara yapılacağı belirtildi.

Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot

- Ortak Satışı : 9.100.000 Lot (Cüneyt Ali Turgut)

- Ortak Satışı : 3.900.000 Lot (Abdullah Turgut)

- Ek Ortak Satışı : 6.825.000 Lot (Cüneyt Ali Turgut)

- Ek Ortak Satışı : 2.925.000 Lot (Abdullah Turgut)

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