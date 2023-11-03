MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı ve memur maaş zammı için 4 aylık fark refah payı hariç belli oldu. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zam oranı ne kadar olacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ocak zammı ile emekli ve memur zammı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. Bugün TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık fark kesinleşti. Bununla beraber meslek meslek emekli maaşı ve memur maaşları tablosu da netleşti.