MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.