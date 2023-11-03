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Haberler Fotohaber MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:11

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı ve memur maaş zammı için 4 aylık fark refah payı hariç belli oldu. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zam oranı ne kadar olacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ocak zammı ile emekli ve memur zammı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. Bugün TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık fark kesinleşti. Bununla beraber meslek meslek emekli maaşı ve memur maaşları tablosu da netleşti.

METE DİRİCE
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Emekli zammı, EYT'lilerin de maaşlarının bağlanması ile 15,5 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Memur zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor.. TÜİK'in açıklamasıyla 4 aylık enflasyon oranı bugün belli oldu. Bu rakamlara göre refah payı hariç 4 aylık memur enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı da netleşti. Yani bundan sonra enflasyon sıfır çıksa dahi bu zam oranı kesinleşmiş oldu. Nihai zam oranları Ocak ayında refah payı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla ortaya çıkacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EKİM 2024 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

TEK TABLODA TÜM HESAPLAR

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,
Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,
4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor.

Türkiye'de EYT yasasının çıkmasıyla beraber emekli sayısı 15 milyonu aştı.

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