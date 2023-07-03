MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?

Memur maaş zammı yüzde kaç olacak sorusu bu hafta belli oluyor. Yeni torba yasası ile memur maaşı ve emekli maaşı zam oranlarının belli olması bekleniyor. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak yeni memur maaşları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirlenecek maaşlarda son enflasyon verisi çarşamba günü belli olacak. Peki, Temmuz memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…