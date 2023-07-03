Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:26

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?

Beklenilen 2023 Temmuz memur zammı ne kadar, kaç TL sorusu cevaplanıyor! 5 Temmuz Çarşamba günü TUİK'in açıklamaları sonrasında son enflasyon verisi belli olacak. Memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. En düşük memur maaşı 11 bin 838 liradan 22 bin TL'ye çıkarılacak. Peki, memur maaşı ne kadar artacak? İşte, 2023 memur maaşında son durum!

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?

Memur maaş zammı yüzde kaç olacak sorusu bu hafta belli oluyor. Yeni torba yasası ile memur maaşı ve emekli maaşı zam oranlarının belli olması bekleniyor. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak yeni memur maaşları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirlenecek maaşlarda son enflasyon verisi çarşamba günü belli olacak. Peki, Temmuz memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur zammına ilişkin; "Seçimlerin ardından kolları sıvadık. Güçlü bir kabine kurduk. Meclis ve genel merkezdeki görevlendirmeleri neticelendirdik. İki kabine toplantımızda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

SON DAKİKA