Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
14:26
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Yeni torba yasa maddeleri ile belli oluyor! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam geleek?
Beklenilen 2023 Temmuz memur zammı ne kadar, kaç TL sorusu cevaplanıyor! 5 Temmuz Çarşamba günü TUİK'in açıklamaları sonrasında son enflasyon verisi belli olacak. Memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. En düşük memur maaşı 11 bin 838 liradan 22 bin TL'ye çıkarılacak. Peki, memur maaşı ne kadar artacak? İşte, 2023 memur maaşında son durum!