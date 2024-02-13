Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:26
Sermaye piyasalarında yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek yatırımcıları uyardı: Projeler hayata geçiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermeye piyasalarında temkinli olmasını isteyerek, "Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz. Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.