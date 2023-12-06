SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Eylül ayı sonunda 93,10 dolar ile zirveyi gören brent petrol, şu sıralar 77,20 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 84 doları aşmıştı. Ancak sonrasında kazançlarını koruyamadı ve dört gündür süren bir düşüşle karşı karşıyayız. Piyasalarda bir çok varlık fiyatında buna benzer dalgalanmalara şahit oluyoruz. Petrol hangi gelişmeleri fiyatlıyor?

PETROLDE FİYATLANAN 3 ANA UNSUR

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelere baktığımız zaman arkasında şu temel nedenleri bulabiliriz:

1. İsrail-Hamas Savaşı

2. Küresel büyümede yaşanan yavaşlama ve özellikle Çin talebinde yaşanan düşüş

3. OPEC+ üyelerinin almış olduğu arz kesintilerinin devamı kararı ve gönüllü kesintiler

Petrol fiyatları aslında bu ana değişkenlere göre hareket ediyor. İsrail-Hamas Savaşı'nın bölgeye yayılacağına yönelik endişelerin azalması ve petrol sevkiyatlarında, tedarik zincirinde bir sıkıntı olmayacağına yönelik beklentiler bu risk fiyatlamasının kaybolmasına yol açtı. Ondan dolayı da fiyatlarda savaş öncesi seviyelere geldik. Bir diğer nokta ise özellikle küresel büyümedeki talep endişeleri.