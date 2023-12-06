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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı
Giriş Tarihi: 06.12.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 15:24

SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, 2023 yılı son çeyreğinde 76-96 dolar bandında sert hareketler yaşadı. Brent petrol, OPEC+ toplantısında alınan arz kesintileri kararı, küresel büyüme riskleri, Çin talebinde yaşanan düşüşler ve İsrail-Filistin gerilimi etkisiyle kararsız bir seyir izledi. Cari dönemde 77 dolara kadar gerileyen brent petrol hangi gelişmeleri fiyatlıyor? Petrolde düşüş sürecek mi? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan etkili olan petrol fiyatları hakkında merak edilenleri Sabah.com.tr'ye açıkladı.

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Benzin ve motorin fiyatları, brent petrol varil fiyatı tarafında yaşanan dalgalanmalar sonrası değişiyor. Araç sahipleri yakından takip ettiği benzin ve mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden gelecek haberlerle birlikte petrol piyasasında yaşanan gelişmeleri de merak ediyor. Peki piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor? Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim açıkladı.

SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

BRENT PETROL KAZANÇLARINI KORUYAMADI

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, yılın son çeyreğinde 76-96 dolar bandında sert hareketler yaşadı. OPEC+ toplantısında alınan üretim kısıntısı kararıyla birlikte küresel büyümedeki yavaşlama ve Çin talebinin azalması brent petrolde kazançları sildi. Petrol piyasasında yaşanan gelişmeleri yakınen takip eden araç sahipleri, benzin ve mazot fiyatı için önemli bir etken olan brent petrolün hangi gelişmeleri fiyatladığını ve petrolde düşüşün sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen merak edilenleri Sabah.com.tr'ye cevapladı.

İşte uzman ismin o açıklamaları:

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SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Eylül ayı sonunda 93,10 dolar ile zirveyi gören brent petrol, şu sıralar 77,20 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 84 doları aşmıştı. Ancak sonrasında kazançlarını koruyamadı ve dört gündür süren bir düşüşle karşı karşıyayız. Piyasalarda bir çok varlık fiyatında buna benzer dalgalanmalara şahit oluyoruz. Petrol hangi gelişmeleri fiyatlıyor?

PETROLDE FİYATLANAN 3 ANA UNSUR

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelere baktığımız zaman arkasında şu temel nedenleri bulabiliriz:

1. İsrail-Hamas Savaşı
2. Küresel büyümede yaşanan yavaşlama ve özellikle Çin talebinde yaşanan düşüş
3. OPEC+ üyelerinin almış olduğu arz kesintilerinin devamı kararı ve gönüllü kesintiler

Petrol fiyatları aslında bu ana değişkenlere göre hareket ediyor. İsrail-Hamas Savaşı'nın bölgeye yayılacağına yönelik endişelerin azalması ve petrol sevkiyatlarında, tedarik zincirinde bir sıkıntı olmayacağına yönelik beklentiler bu risk fiyatlamasının kaybolmasına yol açtı. Ondan dolayı da fiyatlarda savaş öncesi seviyelere geldik. Bir diğer nokta ise özellikle küresel büyümedeki talep endişeleri.

SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

PETROL ANLIK GELİŞMELERE DUYARLI

Petrolün diğer emtialara göre şöyle bir farkı var. Anlık gelişmelere çok duyarlı. Daha çok gelecek fiyatlaması yapan bir emtia değil. Çünkü anlık alım-satımı çok yüksek olan bir ürün. Talepteki yavaşlama, burada her ne kadar gelecekteki talep beklentisi olsa bile maalesef fiyatlar üzerinde etkisi sınırlı oluyor. Bu yüzden de küresel büyümedeki yavaşlama ve özellikle Çin talebinin azalması bu noktada fiyatları baskılayan ana unsur diyebiliriz. OPEC tarafında kesintiler devam ediyor. Bu da orta ve uzun vade olarak baktığımız zaman aslında pozitif bir gelişme. Ama anlık verilere duyarlı olduğu için şu anda anlık Çin yüklemelerindeki yavaşlama, küresel büyümedeki yavaşlama petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan ana unsur.

SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Petrol düşüşünü sürdürecek mi?

PETROL FİYATLARINDA BİR TOPARLANMA YAŞANABİLİR

Bu çerçevede baktığımız zaman petrol fiyatları önemli destek seviyelerine doğru yaklaşmış durumda. Brent petrol tarafında 70-75 dolar bandını ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerinin altına bir geçme çok fazla beklemiyorum. Geniş bir bant aralığında 72-75-77 dolar seviyelerinin kritik seviyeler olduğunu söylememiz mümkün. Talep tarafındaki yavaşlama bir süre daha fiyatları baskılayabilir ama diğer taraftan baktığınız zaman ise özellikle OPEC'in arz kesintilerinin devam ediyor kararı, faiz artırımlarının sonuna gelinmesi ve faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisi küresel anlamda artık ekonominin dipten döneceği beklentisini de beraberinde getiriyor. Kısa vadede belki bir miktar daha geri çekilmeler olabilir. Diğer taraftan petrol fiyatlarında bir toparlanma bekleyebiliriz. Navlun fiyatları iyice düşmüştü. Navlun fiyatlarında bir toparlanma gördüğümüz zaman petrol fiyatlarında bir toparlanma görebiliriz.

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