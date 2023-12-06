SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları baş döndürdü! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, 2023 yılı son çeyreğinde 76-96 dolar bandında sert hareketler yaşadı. Brent petrol, OPEC+ toplantısında alınan arz kesintileri kararı, küresel büyüme riskleri, Çin talebinde yaşanan düşüşler ve İsrail-Filistin gerilimi etkisiyle kararsız bir seyir izledi. Cari dönemde 77 dolara kadar gerileyen brent petrol hangi gelişmeleri fiyatlıyor? Petrolde düşüş sürecek mi? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan etkili olan petrol fiyatları hakkında merak edilenleri Sabah.com.tr'ye açıkladı.