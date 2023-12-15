Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!

YTAK'a ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

YTAK NEDİR?

Nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) programı yeniden yapılandırdı. Buna göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji ve strateji puanı (TSP)"göz önünde bulundurularak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilecek. Azami 10 yıl vadeli kullandırılacak kredilerin faiz oranı, TSP, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek. Yeni YTAK Programı'na yıllık 100 milyar lira limit ayrıldı. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanıyor.