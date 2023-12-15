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Haberler Fotohaber Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 13:36

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) başvuruları 20 Aralık'ta başlıyor. 10 soruda programın detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili, "Şimdi yatırım zamanı! Tüm sanayicilere açık davet…" ifadelerini kullandı.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!

Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişim sağlaması, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırması, cari denge ve fiyat istikrarına katkı vermesi hedeflenen YTAK'ne başvurular 20 Aralık'ta başlıyor.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!

YTAK BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomik program kapsamında çeşitli sektörlerin gelişimini desteklerle hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda uygulamaya alınan programlardan biri de YTAK oldu. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, 20 Aralık'tan itibaren çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkan sağlayacak.

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Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI! TÜM SANAYİCİLERE AÇIK DAVET...

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tüm sanayicilere açık davet…" diyerek "Şimdi yatırım zamanı" ifadelerini kullandı.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!

YTAK'a ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

YTAK NEDİR?

Nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) programı yeniden yapılandırdı. Buna göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji ve strateji puanı (TSP)"göz önünde bulundurularak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilecek. Azami 10 yıl vadeli kullandırılacak kredilerin faiz oranı, TSP, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek. Yeni YTAK Programı'na yıllık 100 milyar lira limit ayrıldı. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanıyor.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başvuruları başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Şimdi yatırım zamanı!

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Sadece Türkiye'de yerleşik şirketler YTAK'a başvurabilecek. Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapacaklarda, belirlenen stratejik öncelikli ürün ve teknoloji alanı listesinde yer alan bir teknoloji alanında geliştirme faaliyetinde bulunma ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projesi olma gibi şartlar aranıyor. Yatırım projelerinin büyüklüğü 1 milyar liradan az olamayacak.

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