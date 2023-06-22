Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin yüzde 34 zamlandığı ve net olarak 11 bin 402 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Temmuz zamlı asgari ücret ne zaman verilecek, ayın kaçında sorusu yanıt aramakta. Tüm Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı sonucu yeni zam oranları özel şirketlerde belli olacak. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda yürürlüğe girecek? İşte, zamlı asgari ücret ödeme tarihleri 2023