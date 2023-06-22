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Haberler Fotohaber Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:44

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin yüzde 34 zamlandığı ve net olarak 11 bin 402 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Temmuz zamlı asgari ücret ne zaman verilecek, ayın kaçında sorusu yanıt aramakta. Tüm Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı sonucu yeni zam oranları özel şirketlerde belli olacak. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda yürürlüğe girecek? İşte, zamlı asgari ücret ödeme tarihleri 2023

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı soruları anlık olarak soruluyor. Asgari ücret toplantıları doğrultusunda yeni hükümet ve kabinenin ilk çalışması olarak yer alan asgari ücret zammı yüzde 34 yapıldı. Bu noktada, zamlı asgari ücret ne zaman verilecek 2023? İşte zamlı maaşların ödeme tarihleri

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman verilecek, ayın kaçında?

Yürürlük tarihine göre Temmuz ya da Ağustos itibarıyla yeni maaşlar geçerli olacak.

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