Giriş Tarihi: 25.06.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 08:53

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı sorusu araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti yayımladı. Ara zam yüzde 34 olarak belirlendi ve net maaş 1 bin 402 TL oldu. Bu noktada 2023 asgari ücret zammı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Brüt ve net yeni asgari ücret zammı, dolaylı olarak herkesin maaşını etkilemekte. İlk zamlı asgari ücret ödeme tarihleri belli oldu. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar