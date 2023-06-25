Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 08:53

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı sorusu araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti yayımladı. Ara zam yüzde 34 olarak belirlendi ve net maaş 1 bin 402 TL oldu. Bu noktada 2023 asgari ücret zammı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Brüt ve net yeni asgari ücret zammı, dolaylı olarak herkesin maaşını etkilemekte. İlk zamlı asgari ücret ödeme tarihleri belli oldu. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?

Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak, hangi ayda alınacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 34'lük ara zammı açıklarken, brüt ve net yeni asgari ücret maaşı belli olmuş durumda. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?

İLK ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Yürürlük tarihine göre Ağustos itibarıyla yeni maaşların geçerli olması bekleniyor.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Ödeme tarihleri belli oldu! İlk ve yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, ayın kaçında?

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik olacak.

SON DAKİKA