Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
16:52
ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan'dan kredi müjdesi!
Milyonlarca çiftçiye peş peşe müjdeli haberler Başkan Erdoğan'dan geldi. "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitin yükseltildiğini duyurdu. Peki, 2024 Çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı.