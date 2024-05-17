Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan'dan kredi müjdesi!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:52

ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan'dan kredi müjdesi!

Milyonlarca çiftçiye peş peşe müjdeli haberler Başkan Erdoğan'dan geldi. "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitin yükseltildiğini duyurdu. Peki, 2024 Çiftçiye kredi desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı.

ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan kredi müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 2024 Çiftçiye kredi desteği limitinin yükseldiğini duyurdu. Peki, Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Genç ve kadın çiftçi kredisi limiti ne kadar? İşte detaylar….

ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan kredi müjdesi!

ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan kredi müjdesi!

İLK DEFA ÜRETİM YAPACAK ÇİFTÇİYE FAİZ İNDİRİMİ

Rekabet kızışacak hatta belki de kanlı hale gelecek. Hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerek. Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz. 21 yılda bunun altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Tarımı çeşitlendirdik. Sektörün, çiftçilerin daima yanında olduk. Ziraat bankasının kullandırdığı kredi 480 milyar lirayı aştı. Ziraat Bankası sektörde kullanılan kredilerin yüzde 75'ni tek başına yüklendi. Tarım kredilerinin faizlerinin yüzde 69'luk kısmını devletimiz karşılıyor. Gayemiz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek. Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yerelden kalkınma ilkesi ile kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. 5 milyar lira sağlayacağımız projeyi Tarım bakanlığımız açıklamaya başlayacak. 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Yeni uygulamaları ay başında kamuoyu ile paylaştık. Çiftçilerimiz ilave faiz kar payı indiriminden yararlanacak. İlk defa üretim yapacak çiftçilerimize faiz indirimi sağlanacak.

ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan kredi müjdesi!

KREDİ LİMİTLERİNDE ARTIŞ

Ziraat Bankamız da yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan kredi müjdesi!

Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır.'

SON DAKİKA