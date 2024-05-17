ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ 2024 || Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan kredi müjdesi!

İLK DEFA ÜRETİM YAPACAK ÇİFTÇİYE FAİZ İNDİRİMİ

Rekabet kızışacak hatta belki de kanlı hale gelecek. Hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerek. Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz. 21 yılda bunun altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Tarımı çeşitlendirdik. Sektörün, çiftçilerin daima yanında olduk. Ziraat bankasının kullandırdığı kredi 480 milyar lirayı aştı. Ziraat Bankası sektörde kullanılan kredilerin yüzde 75'ni tek başına yüklendi. Tarım kredilerinin faizlerinin yüzde 69'luk kısmını devletimiz karşılıyor. Gayemiz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek. Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yerelden kalkınma ilkesi ile kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. 5 milyar lira sağlayacağımız projeyi Tarım bakanlığımız açıklamaya başlayacak. 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Yeni uygulamaları ay başında kamuoyu ile paylaştık. Çiftçilerimiz ilave faiz kar payı indiriminden yararlanacak. İlk defa üretim yapacak çiftçilerimize faiz indirimi sağlanacak.