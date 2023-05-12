Giriş Tarihi: 12.05.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 20:46

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Antalya'nın ana merkezinde bulunan 5 merkez ilçeden birisidir Kepez seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri dolasıyla sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Bu şehirde ikamet eden vatandaşlar, 'Antalya Kepez seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu sonrası Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı ortaya çıkıyor. İşte, Antalya Kepez seçim sonuçları 2023 ile Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları istatistikleri