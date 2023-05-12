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Haberler Fotohaber Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 20:46

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Antalya'nın ana merkezinde bulunan 5 merkez ilçeden birisidir Kepez seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri dolasıyla sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Bu şehirde ikamet eden vatandaşlar, 'Antalya Kepez seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu sonrası Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı ortaya çıkıyor. İşte, Antalya Kepez seçim sonuçları 2023 ile Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları istatistikleri

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Antalya Kepez seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile oy oranları belli oluyor. Seçim pusulasındaki sıralama Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan şeklinde yer aldı. Seçim sonucunu canlı yayında takip edenler ''2023 Antalya Kepez seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Antalya Kepez seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son durum

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANTALYA KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Antalya Kepez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

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Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ANTALYA KEPEZ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %48,19

Muharrem İnce: %31,53

Meral Akşener: %10,25

Selahattin Demirtaş: %9,25

ANTALYA KEPEZ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %49,81

Millet İttifakı: %37,57

AK Parti: %38,77

CHP: %23,23

HDP: %12,18

İYİ PARTİ: %13,39

AK Parti Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

ANTALYA KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: Antalya Kepez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
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