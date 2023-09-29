Giriş Tarihi: 29.09.2023 01:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:37

İstanbul baraj doluluk oranı son durum 29 Eylül 2023 Cuma: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranı kaç, İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı?

Güncel İstanbul baraj doluluk oranları 29 Eylül 2023 akşamı da vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İstanbul dünya genelinde oluşan sıcak havalardan etkilenirken, uzmanlar birkaç aylık suyun barajlarda kaldığını dile getirmişti. 28 Eylül tarihinde yağan yağmur yağışıyla birlikte barajların dolması bekleniyor İSKİ baraj doluluk oranlarını paylaşırken, büyük kuraklık sonrası İstanbul son 10 yılın en kurak yılını geçirmekte. Eylül ayının sona kadar süren sıcaklar sonrası yağışların belirli bir süre megakenti etkisi altına alması bekleniyor. Peki, İstanbul bara doluluk oranı kaç? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 29 Eylül 2023