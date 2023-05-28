İstanbul’un Fethi ne zaman, toplu taşıma ücretsiz mi? Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin kaçıncı yılı, resmi tatil mi olacak?

Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:32

1453 İstanbul'un Fethi için araştırmalar başladı. Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşta kazandığı bu kutlu zafer, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde coşkuyla karşılanıyor. Bu hususta İstanbul'un Fethi ne zaman, hangi gün sorusu yanıt ararken 29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı da büyükşehirde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Peki, bu yıl İstanbul'un Fethi'nin kaçıncı yılı, 29 Mayıs resmi tatil mi olacak? İşte yarın İETT, otobüs, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi sorusunun yanıtı ile İstanbul'un Fethi tarihi.