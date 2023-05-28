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Haberler Fotohaber İstanbul'un Fethi ne zaman, toplu taşıma ücretsiz mi? Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin kaçıncı yılı, resmi tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:32

İstanbul'un Fethi ne zaman, toplu taşıma ücretsiz mi? Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin kaçıncı yılı, resmi tatil mi olacak?

1453 İstanbul'un Fethi için araştırmalar başladı. Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşta kazandığı bu kutlu zafer, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde coşkuyla karşılanıyor. Bu hususta İstanbul'un Fethi ne zaman, hangi gün sorusu yanıt ararken 29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı da büyükşehirde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Peki, bu yıl İstanbul'un Fethi'nin kaçıncı yılı, 29 Mayıs resmi tatil mi olacak? İşte yarın İETT, otobüs, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi sorusunun yanıtı ile İstanbul'un Fethi tarihi.

İstanbul’un Fethi ne zaman, toplu taşıma ücretsiz mi? Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin kaçıncı yılı, resmi tatil mi olacak?

İstanbul'un Fethi için kutlama hazırlıkları başlarken büyükşehirde yaşayan vatandaşlar 29 Mayıs İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi, resmi tatil mi sorusuna yanıt aramaya koyuldu. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in kumandasında gerçekleşen ve yeni bir çağ açan bu kutlu fetih, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, İstanbul'un Fethi ne zaman, bu yıl İstanbul'un Fethi'nin kaçıncı yılı? İşte merak edilenlerin yanıtı…

İstanbul’un Fethi ne zaman, toplu taşıma ücretsiz mi? Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin kaçıncı yılı, resmi tatil mi olacak?

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN?

İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul gerçekleşen kuşatmanın ardından fethedilmiştir.

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İstanbul’un Fethi ne zaman, toplu taşıma ücretsiz mi? Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin kaçıncı yılı, resmi tatil mi olacak?

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

İstanbul’un Fethi ne zaman, toplu taşıma ücretsiz mi? Bu yıl İstanbul’un Fethi’nin kaçıncı yılı, resmi tatil mi olacak?

İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

8 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

1460- Mora ele geçirildi.

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470- Eğriboz alındı.

1471- Fatih Külliyesi açıldı.

1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.

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