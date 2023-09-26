Giriş Tarihi: 26.09.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 06:36

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?

Kabine Toplantısı bugün var mı 25 Eylül Pazartesi günü araştırılıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği ÖTV'siz vergisiz telefon çalışmasının sıradaki toplantıda açıklanacağını aktaran Bakanlar Kurulu ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Külliyede yapılacak toplantı ile takip ediliyor. ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, konuları neler?'' soruları yanıt arıyor. Vergisiz telefonun yanı sıra ekonomik gelişmeler, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar da araştırılıyor. Kabine ne zaman toplanacak, gündeminde neler var soruları gündemde. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar…