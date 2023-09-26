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Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?
Giriş Tarihi: 26.09.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 06:36

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?

Kabine Toplantısı bugün var mı 25 Eylül Pazartesi günü araştırılıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği ÖTV'siz vergisiz telefon çalışmasının sıradaki toplantıda açıklanacağını aktaran Bakanlar Kurulu ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Külliyede yapılacak toplantı ile takip ediliyor. ''Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, konuları neler?'' soruları yanıt arıyor. Vergisiz telefonun yanı sıra ekonomik gelişmeler, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar da araştırılıyor. Kabine ne zaman toplanacak, gündeminde neler var soruları gündemde. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?

Bugün Kabine Toplantısı var mı sorusu araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar çalışması sıradaki toplantı ile birlikte duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Kabine kararları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak mı trend aramalar arasında yerini aldı. Peki, 25 Eylül 2023 Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Kabine Toplantısı son olarak 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Bu toplantıda sıradaki toplantı kararlarından vergisiz telefon çalışmasının çıkacağı Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2 haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen toplantının 18 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gitti.

Bu sebeple toplantı 25 Eylül Bugün bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?

VERGİSİZ TELEFON AÇIKLAMASI BEKLENİYOR!

ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacağı vergisiz telefon ve bilgisyar çalışması sıradaki Kabine Toplantısı ile bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Vergisiz telefon açıklaması bekleniyor! Bugün Kabine Toplantısı var mı, yarın mı, saat kaçta, gündemi neler?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

"ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİMİZE TÜM KALBİMİZLE İNANIYORUZ"

Sözlerine "Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadeleriyle devam eden Erdoğan, "Döviz kuru enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor. Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor." diye ekledi.

YILBAŞINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Başkan Erdoğan ayrıca yılbaşında, tüketicilerin şikâyetleri doğrultusunda hazırlanan yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini de söyledi.

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