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Haberler Fotohaber Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:47

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Körfez ilçesinde ikamet eden ve bu ilçedeki sandıklarda genel seçimler için oy kullanan vatandaşlar, Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla oyların sayılacağı zamanı araştırıyor. YSK açıklamaları ile paralel olarak kamuoyuna duyurulacak olan 2023 seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anbean yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu da bu sayede yanıt bulacak. İşte Kocaeli Körfez seçim sonuçları ekranı ve partilerin oy oranları!

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eski adıyla Yarımca olarak da anılan Körfez ilçesi on binlerce seçmene ev sahipliği yapıyor. Bu ilçede yaşayan vatandaşlar, Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sandıkların açılacağı saati inceliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim sonucu için YSK'nın duyurusu beklenirken, partilerin oy oranları ve ilçe genelinde kullanılan oyların istatistikleri sabah.com.tr'de yer alacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı ile partilerin anlık durumu sandıkların açılmasıyla paralel olarak sayfamızda yer alacak. İşte Körfez seçim sonuçları ekranı ve anlık durum!

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KÖRFEZ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Körfez seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Körfez Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağına ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nın açıklamasına göre okuma yazma bilmeyen seçmene oy kullanma esnasında başka biri yardım edemeyecek. Sandığın bulunduğu kabine seçmen tek başına girecek ve her seçmen oyunu tek başına kullanacak.

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KÖRFEZ'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Körfez'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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