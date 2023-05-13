Kocaeli Körfez seçim sonuçları! 2023 Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:47

Körfez ilçesinde ikamet eden ve bu ilçedeki sandıklarda genel seçimler için oy kullanan vatandaşlar, Körfez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla oyların sayılacağı zamanı araştırıyor. YSK açıklamaları ile paralel olarak kamuoyuna duyurulacak olan 2023 seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anbean yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu da bu sayede yanıt bulacak. İşte Kocaeli Körfez seçim sonuçları ekranı ve partilerin oy oranları!