Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KONYA DEPREM SON DAKİKA! 7 Ağustos 2023 bugün Konya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama
Giriş Tarihi: 07.08.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 17:23

KONYA DEPREM SON DAKİKA! 7 Ağustos 2023 bugün Konya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Son dakika deprem haberi: Konya deprem ile sarsıldı. Çaltı Selçuklu merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. Derinliği 5.2 kilometre olarak ölçülen sarsıntı bölge halkında endişeye neden olurken ''Az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' şeklindeki sorular yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 7 Ağustos 2023 Konya deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine haberimizden erişebilirsiniz.

Konya Deprem Son Dakika: Şimdi Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Konya deprem son dakika haberi olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Çaltı Selçuklu olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde gün içerisinde birçok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak meydana gelen Konya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılmaya başlandı. Yerin 5.2 km derinliğinde yaşanan sarsıntının detayları için vatandaşlar arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, az önce Konya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Ağustos 2023 Konya depremi hakkında merak edilenler...

Konya Deprem Son Dakika: Şimdi Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: KONYA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 7 Ağustos Pazartesi günü Konya ili Çaltı Selçuklu ilçesinde saat 16.08'de bir deprem meydana geldi.

2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konya Deprem Son Dakika: Şimdi Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

YER: CALTI-SELCUKLU (KONYA)

TARİH: 07.08.2023

SAAT:16:08:35

DERİNLİK: 5.2

BÜYÜKLÜK: 2.9

Konya Deprem Son Dakika: Şimdi Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Konya Deprem Son Dakika: Şimdi Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA