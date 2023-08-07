KONYA DEPREM SON DAKİKA! 7 Ağustos 2023 bugün Konya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Konya deprem son dakika haberi olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Çaltı Selçuklu olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde gün içerisinde birçok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak meydana gelen Konya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılmaya başlandı. Yerin 5.2 km derinliğinde yaşanan sarsıntının detayları için vatandaşlar arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, az önce Konya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Ağustos 2023 Konya depremi hakkında merak edilenler...