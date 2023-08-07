KONYA DEPREM SON DAKİKA! 7 Ağustos 2023 bugün Konya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Son dakika deprem haberi: Konya deprem ile sarsıldı. Çaltı Selçuklu merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. Derinliği 5.2 kilometre olarak ölçülen sarsıntı bölge halkında endişeye neden olurken ''Az önce Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' şeklindeki sorular yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 7 Ağustos 2023 Konya deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine haberimizden erişebilirsiniz.