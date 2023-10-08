SON DAKİKA SİİRT'TE DEPREM: Merkez üssü Kurtalan! Şimdi Siirt'te deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Siirt deprem haberi az önce geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntı, Siirt Kurtalan merkez üssünde gerçekleşti. 3 üzeri büyüklükte kaydedilen Siirt depremi sonrası vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. Sarsıntı detayları ile gündemdeki yerini aldı. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce Siirt'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Siirt deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.