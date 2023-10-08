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Haberler Fotohaber SON DAKİKA SİİRT'TE DEPREM: Merkez üssü Kurtalan! Şimdi Siirt'te deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:10

SON DAKİKA SİİRT'TE DEPREM: Merkez üssü Kurtalan! Şimdi Siirt'te deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 7 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Siirt deprem haberi az önce geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntı, Siirt Kurtalan merkez üssünde gerçekleşti. 3 üzeri büyüklükte kaydedilen Siirt depremi sonrası vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. Sarsıntı detayları ile gündemdeki yerini aldı. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce Siirt'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Siirt deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.

SİİRT DEPREM SON DAKİKA: Kurtalan sarsıldı! Az önce Siirt’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Siirt deprem ile şiddetli sarsıldı. Siirt Kurtalan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı detayları Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile paylaşıldı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün yüzlerce sarsıntı meydana gelirken Siirt deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile sorgulanmaya başlandı. Derinliği 7.9 km olarak ölçülen sarsıntı, bölge halkında paniğe neden oldu. Peki, şimdi Siirt'te deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 7 Ekim 2023 Siirt depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

SİİRT DEPREM SON DAKİKA: Kurtalan sarsıldı! Az önce Siirt’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

SON DAKİKA | KANDİLLİ VE AFAD DUYURDU: SİİRT'TE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 3 Ekim 2023 Salı günü Siirt'te deprem meydana geldi.

Saat 14:04'te yaşanan depremin merkez üssü Kurtalan ilçesi olarak açıklandı.

3,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7.9 kilometre olarak ölçüldü.

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SİİRT DEPREM SON DAKİKA: Kurtalan sarsıldı! Az önce Siirt’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

KANDİLLİ VERİLERİ İLE SİİRT DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3

Yer:KONAKPINAR-KURTALAN (SIIRT)

Tarih:2023.10.03

Saat:14:04:46 TSİ

Derinlik: 7.9 km

SİİRT DEPREM SON DAKİKA: Kurtalan sarsıldı! Az önce Siirt’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SİİRT DEPREM SON DAKİKA: Kurtalan sarsıldı! Az önce Siirt’te deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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